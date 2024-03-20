Новая схема: США и Турция договорились о системе санкций против РФ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 121 0

Hürriyet: США и Турция договорились о новой системе санкций против России

Новая схема: США и Турция договорились о системе санкций против РФ

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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На чем сошлись Вашингтон и Анкара?

США и Турция договорились действовать сообща в вопросе антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Hürriyet со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, Вашингтон отныне намерен заранее уведомлять Анкару до того, как вводить новые ограничения в отношении компаний, сотрудничающих с Россией. И, если раньше такие организации тут же подвергались американским санкциям, то теперь турецкие власти сами будут проводить внутреннее расследование.

«Две страны договорились о новой системе: согласно так называемой „схеме гармонизации санкций“, США сначала уведомят Турцию о возможных компаниях и запросят информацию по этому вопросу», — говорится в материале.

В конце 2023 года президента Штатов Джо Байден подписал указ, согласно которому под новые санкции попадают компании, которые так или иначе вели коммерческую деятельность с Россией. Считается, что таким образом они помогали обходить ограничения, а также помогают развитию оборонно-промышленного комплекса РФ. Это привело к некоторым проблемам при платежных переводах между Россией и Турцией.

Антироссийские санкции коллективный Запад во главе с США усилил после начала специальной военной операции на Украине, назвав СВО вторжением и разведя полномасштабную информационную войну против РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Эрдоган планирует принять Путина в Турции после 31 марта.

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Новая схема: США и Турция договорились о системе санкций против РФ

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