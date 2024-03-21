Актрису Тарханову заподозрили в пятой беременности: «Это — волшебство»

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 1 030 0

Актрису Глафиру Тарханову заподозрили в пятой беременности

Актрису Тарханову заподозрили в пятой беременности: «Это — волшебство»

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Некоторые уже предполагают, что звезда будет рожать дома. К слову, она уже имеет такой опыт.

Актрису Глафиру Тарханову заподозрили в пятой беременности. Издание KP.RU обратило внимание на то, что 40-летняя актриса появилась на публике в облегающем платье, которое подчеркнуло ее увеличившийся живот.

Сама же звезда никак это не комментировала, но ее внешний вид говорил сам за себя. Она уже воспитывает вместе с мужем, актером Алексеем Фадеевым, четырех сыновей.

Издание предполагает, что рожать Тарханова будет дома. Ее первый сын появился в роддоме, но тот опыт не пришелся по душе актрисе. Поэтому своего второго ребенка она уже рожала дома в присутствии мужа и акушерки.

«Это было волшебство», — делилась тогда знаменистость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена юмориста Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова раскрыла первые подробности о дочери. Звезда призналась, что наследница появилась на свет еще в 2023 году.

Блогер также выразила благодарность всем, кто поздравил ее с рождением дочери.

-2° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.69
0.47 100.61
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:08
Превратится в кирпич? Что делать, если россиянам отключат iOS и Android
5:00
Крашенные яйца и куличи: традиции празднования Светлой Пасхи
4:47
Судно с пассажирами столкнулось со льдиной на Сахалине
4:33
Актрису Тарханову заподозрили в пятой беременности: «Это — волшебство»
4:14
«Иноязычная орфография»: на Украине возмущены русскими названиями детсадов
4:01
Страны Балтии, Польша и Чехия призвали запретить импорт зерна из России

Сейчас читают

Трехтысячелетний проект «Армения» закрывается?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака
Одесса — русский город: как РФ ответит на провокации в Приднестровье
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок