Некоторые уже предполагают, что звезда будет рожать дома. К слову, она уже имеет такой опыт.

Актрису Глафиру Тарханову заподозрили в пятой беременности. Издание KP.RU обратило внимание на то, что 40-летняя актриса появилась на публике в облегающем платье, которое подчеркнуло ее увеличившийся живот.

Сама же звезда никак это не комментировала, но ее внешний вид говорил сам за себя. Она уже воспитывает вместе с мужем, актером Алексеем Фадеевым, четырех сыновей.

Издание предполагает, что рожать Тарханова будет дома. Ее первый сын появился в роддоме, но тот опыт не пришелся по душе актрисе. Поэтому своего второго ребенка она уже рожала дома в присутствии мужа и акушерки.

«Это было волшебство», — делилась тогда знаменистость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена юмориста Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова раскрыла первые подробности о дочери. Звезда призналась, что наследница появилась на свет еще в 2023 году.

Блогер также выразила благодарность всем, кто поздравил ее с рождением дочери.