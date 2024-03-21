Умер американский актер из «Бегущего по лезвию» Майкл Эммет Уолш

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 41 0

22 марта мужчина должен был праздновать свой день рождения.

Умер американский актер из «Бегущего по лезвию» Майкл Эммет Уолш

Фото: www.globallookpress.com / Dave Starbuck via www.imago-imag

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Американский актер Майкл Эммет Уолш умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Актер скончался в больнице в Сент-Олбансе, в штате Вермонт, 19 марта. Причиной смерти назвали остановку сердца. 22 марта Уолш должен был праздновать свой день рождения.

Актер родился в 1935 году в штате Нью-Йорк в семье таможенника. Он снялся более чем в 200 картинах. Одна из его самых запоминающихся ролей — капитан полиции Брайант в фантастическом фильме «Бегущий по лезвию».

М. Эммет УолшМ. Эммет Уолш. Фото: Кадр из к/ф «Бегущий по лезвию», реж. Ридли Скотт, 1982 г.

Еще он может быть известен зрителям по съемкам в сериалах «Секретные материалы» и «Флэш», а также в фильмах «Большой Стэн» и «Достать ножи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Он скончался в больнице.

Актер родился в Москве 19 июля 1934 года. Его родители, музыкант Анатолий Ширвиндт и редактор концертного отдела Московской филармонии Раиса Ширвиндт, переехали в город Чердынь в Пермском крае во время Великой Отечественной войны.

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