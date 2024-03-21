Никогда такого не было: Зепюр Брутян рассказала о главном изменении после родов

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 85 0

Зепюр Брутян призналась, что стала рассеянной после рождения ребенка

Никогда такого не было: Зепюр Брутян рассказала о главном изменении после родов

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Актриса подарила сына Прилучному в прошлом году.

Актриса Зепюр Брутян рассказала в своем личном блоге об изменениях после родов. После того, как Зепюр стала мамой, она столкнулась с лишним весом и послеродовой депрессией. Но это не все.

Брютян пожаловалась на то, что у нее напрочь пропала пунктуальность. Актриса стала постоянно опаздывать из-за ухода за малышом. Она признается, что раньше такого с ней не случалось.

По ее словам, пунктуальность ей привили еще в театральном вузе. Там преподаватели не терпели опозданий и могли не пустить на занятия, если студент не пришел вовремя.

«Закрывали двери на ключ и все. Потом сиди и жди следующую пару. А пропустив одну пару актерского мастерства — это как пропустить целый семестр», — написала Брутян.

Зепюр Брутян и ее муж актер Павел Прилучный стали родителями в 2023 году. В семье родился мальчик, который получил имя Микаэль. Звездные родители рассказывали, что малыш появился на свет срока, но. к счастью, роды прошли хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зепюр Брутян мечтает родить дочку.

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