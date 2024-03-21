Генпрокуратура сочла смерть «крабового короля» Олега Кана инсценировкой

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 39 0

Генпрокуратура России сочла информацию о смерти Олега Кана инсценировкой

Генпрокуратура сочла смерть «крабового короля» Олега Кана инсценировкой

Фото: Из открытых источников

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Накануне защита объявила о кончине предпринимателя, однако прокуратура усомнилась в его смерти.

Генпрокуратура не верит в смерть «крабового короля» Олега Кана и считает его уход из жизни инсценировкой. Об этом во время заседания арбитражного суда по иску Генпрокуратуры к некоторым предпринимателям сообщил представитель ведомства, передает ТАСС.

Несколько дней назад адвокат бизнесмена Олега Кана, который обвиняется в организации заказного убийства, незаконном рыбном промысле на Дальнем Востоке и уклонении от уплаты налогов, в суде объявил о смерти своего подзащитного и попросил закрыть дело. Однако сведения о смерти поставили под сомнение.

«Родственники в органы ЗАГС не обращались, федеральное законодательство возлагает обязанность на родственников или лиц, которым известно о факте смерти того или иного человека, обратиться в органы ЗАГС с соответствующим заявлением», — отметил представитель Генпрокуратуры в ходе заседания.

Единственным юридическим подтверждением факта кончины предпринимателя является запись в актах гражданского состояния. Поэтому, из-за отсутствия необходимых записей, «смерть» Олега Кана может расцениваться как инсценировка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат объявил о смерти «крабового короля» с Дальнего Востока.

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Генпрокуратура сочла смерть «крабового короля» Олега Кана инсценировкой

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