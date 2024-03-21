«Опасность сохраняется»: на руднике в Приамурье может произойти повторное обрушение

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 47 0

Глава ВГСЧ Медведев: на руднике в Приамурье может произойти новое обрушение

Фото, видео: 5-tv.ru

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По завалами до сих пор находятся 13 горняков.

На руднике в Амурской области, где застряли 13 горняков, может произойти еще один обвал горной массы. Об этом корреспонденту «Известий» Игорю Капорикову рассказал генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС Николай Медведев.

Сейчас спасатели делают все, чтобы освободить людей из плена. В месте аварии будут установлены водоупорные перемычки, чтобы обеспечить безопасность сотрудников МЧС и персонала во время ликвидации аварии. Все необходимое оборудование и средства для этого есть, однако работать приходится в непростых условиях.

«Опасность в том, что может произойти повторный прорыв горной массы и воды в горной выработке шахты. Для этого определены мероприятия, которые смогут минерализировать опасность и обеспечить безопасное ведение работ спасателей и персонала», — сказал Медведев.

ЧП произошло на руднике «Пионер» в Амурской области, где под завалами все еще могут оставаться 13 горняков. На место из Новокузнецка прибыл спецборт МЧС Ил-76, развернут оперативных штаб.

Люди в шахте находятся под завалами уже несколько суток. В первый раз связь с работниками прервалась два дня назад около девяти часов вечера. Спустя некоторое время обрушение произошло повторно. Горянки оказались заперты в штреке на глубине около 100 метров. Все они — вахтовики из разных регионов страны.

Пробиваясь к горнякам, спасатели расчистили более 100 метров завала и откачали свыше тысячи кубометров воды. В шахте установлена дополнительная вентиляция и насосные станции.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что сейчас происходит на руднике «Пионер» в Приамурье.

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