🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 23 марта, очень судьбоносный день. Что вы заслужили по своим поступкам, то и получите. Идет кармическое подведение итогов. Будьте настроены на лучшее.

♈ Овны

Эмоций так много, что сложно думать. Постарайтесь меньше накручивать себя и больше расслабляться, иначе так можно схлопотать нервный срыв. А он, в свою очередь, может ударить по вашему здоровью. Полезно в этот день искать ответы на вопросы, информацию — вы обязательно добьетесь правды. Также звезды советуют смотреть по сторонам — Вселенная подсказывает вам, в каком направлении двигаться дальше.

Космический совет: вечером после работы обязательно съездите к родителям или встретьтесь с друзьями, вам нужно расслабиться.



♉ Тельцы

Ни в коем случае не вмешивайтесь в события — можете только усугубить ситуацию. Также старайтесь фильтровать информацию — некоторые новости могут увести вас по неправильному пути. Внимательно слушайте чужое мнение и учитесь на чужих ошибках. Кроме того, звезды советуют в этот день вспомнить о спорте: даже самая простая утренняя зарядка взбодрит и укрепит ваш организм.

Космический совет: реализовывайте себя на самый максимум, и тогда никакие финансовые проблемы вам не будут страшны.



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♊ Близнецы

Вселенная посылает вам знаки, подсказывает, по какому пути двигаться дальше. Постарайтесь довериться ей. Велик шанс заскучать в любовных отношениях, и чтобы этого не произошло, устройте романтический вечер или сделайте сюрприз второй половинке. А вот реагировать на новости стоит мягче — вполне возможно, что до вас дошла непроверенная и не отфильтрованная информация.

Космический совет: прилив жизненной энергии очень даже кстати. Будьте сегодня бодры и позитивны.



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♋ Раки

Яркие эмоции будут сводить с ума. Попробуйте меньше себя накручивать и не думайте о том, что вы не в силах изменить. Будьте осторожнее со своими тайнами — вы можете их ненароком разболтать, и пожалеть об этом в следующую же секунду. Также конкуренты в этот день проверят ваши нервы на прочность — постарайтесь изо всех сил держать себя в руках и не ссориться.

Космический совет: новые знакомства могут оказаться очень полезными для вас в будущем, не отказывайтесь от предложений.

♌ Львы

Стоит меньше требовать от окружающих и больше — от себя самого. Также звезды советуют в этот день убегать от проблем и неприятностей — сегодня не лучший день, когда стоит их решать. Ваши пылкие чувства к кому-то сейчас могут потухнуть, но это не повод сжигать мосты. Это повод разжигать страсть приятными способами: романтическим вечером или неожиданным подарком.

Космический совет: отличный день, чтобы отправиться в путешествие. Неважно, на прогулку по парку или на Мальдивы, дерзайте.



♍ Девы

Эмоции на пределе и не дают вам и шанса взглянуть на какие-то ситуации и вещи трезво. Постарайтесь держать себя в руках и не ссориться с кем-либо. От серьезных разговоров тоже стоит держаться подальше — сегодня вы вряд ли придете к компромиссу. А вот знакомства в этот день только поднимут настроение и вдохновят на что-то новое. Вечер лучше провести за любимым хобби — сможете перезагрузиться.

Космический совет: огромная удача сегодня поджидает вас за углом. Ваша судьба и карьера только в ваших руках.

♎ Весы

Если в этом году вы еще не брали отпуск, то самое время поговорить о нем с начальством. Будьте в гуще событий, берите инициативу в свои руки и смотрите на нестандартные вещи оптимистично — все это поможет вам дотянуться до заветной цели и поднять настроение окружающим. А вот на личном фронте все неспокойно — ваши эмоции бушуют и могут довести какую-либо ситуацию до конфликта.

Космический совет: сегодня лучше не совершать дальние поездки и не отправляться в путешествия. Вы нужны дома.

♏ Скорпионы

Будьте собраны и старайтесь не упускать из виду самое важное. Также приглядывайтесь к ситуациям и обстоятельствам — можете проворонить отличные шансы. Фантазии и грезы сегодня могут отвлекать от задач и планов, поэтому старайтесь отгонять их, занимаясь серьезными делами, иначе можете совершить фатальные ошибки. Вредно в этот день доверять людям — возможно, кто-то из близкого окружения постарается воспользоваться вашей добротой.

Космический совет: сегодня не стоит заниматься тяжелыми физическими нагрузками, нужно расслабиться. Сходите на йогу лучше.

♐ Стрельцы

Если сегодня у вас что-то не получается, вернитесь к этому завтра — тогда вы добьетесь того результата, на который рассчитывали. Также звезды говорят, что абсолютно все ситуации, слова и люди имеют огромное значение и могут серьезно изменить вашу жизнь. Поэтому будьте готовы к разговорам и переменам. Кроме того, в этот день стоит избегать крайностей — ничем хорошим это не закончится.

Космический совет: смотрите в оба, вас поджидают новые источники заработка. Вы давно мечтали о финансовой стабильности, она рядом.

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♑ Козероги

Сегодня вы можете разочароваться как в других, так и в самом себе. Постарайтесь давать отчет каждому своему действию и пытайтесь объяснить поступки окружающих. Также полезно искать ответы на свои вопросы — в этот день Вселенная поможет вам добиться правды. К слову, открывшаяся информация может перевернуть вашу жизнь с ног на голову, и к этому стоит быть готовым.

Космический совет: прекрасный день для занятий спортом на природе, вы достигнете душевного равновесия. Следите за здоровьем.





♒ Водолеи

Звезды советуют замедлиться, чтобы не пробежать мимо отличных возможностей. Не отмахивайтесь от интересных идей — уже с завтрашнего дня они могут работать на вас, если вы проявите смелость и начнете осуществлять их. А вот с эмоциями в этот день стоит быть осторожнее — они будут портить и настроение, и отношения. От нервного напряжения лучше лечиться делами, которые приносят вам удовольствие.

Космический совет: сегодня судьба благоволит вам и вы можете покорить любые вершины, пользуйтесь этим.



♊ Рыбы

Сегодня можно наделать массу ошибок, если не советоваться со знающими людьми и не слушать чужие советы. Но не стоит куда-либо торопиться — можете пробежать мимо отличных возможностей. Также звезды советуют чаще отдыхать, чтобы снижать уровень стресса. А вот на личном фронте полезно больше терпеть и меньше высказывать партнеру, иначе ваши отношения затрещат по швам.

Космический совет: тот самый день, когда ваши заслуги наконец оценятся. Будьте смелее с руководством, вам нечего бояться.

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