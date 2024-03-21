Мало дали: прокуратура назвала мягким наказание актеру Кологривому за дебош

Решение суда будет обжаловано. Что же теперь грозит скандальной знаменитости?

Прокуратура не согласна с решением Центрального районного суда Новосибирска об административном аресте актера Никиты Кологривого, так как считает его слишком мягким, передает РИА Новости.

Суд назначил Кологривому административный арест на семь суток за дебош в новосибирском баре. Актеру вменили мелкое хулиганство. Прокуратура намерена обжаловать приговор. В суде представители ведомства просили назначить Никите Кологривому 15 суток ареста.

«Решение об административном аресте Никиты Кологривого будет обжаловано в связи с мягкостью назначенного наказания», — сообщила представитель прокуратуры.

Актер устроил пьяный дебош в баре родного Новосибирска. Он приставал к сотруднице, укусив ее, а также подрался с теми, кто хотел помочь девушке. Свое поведение Кологривый объяснил «горячкой» из-за усталости и напряженного графика. Он также пообещал исправиться и извинился за «немужское» поведение.

Ранее 5-tv.ru писал о ток, как Никита Кологривый отреагировал на решение суда.