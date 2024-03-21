Краснов поручил следить за обеспечением прав детей из Белгородской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

Несовершеннолетним должны быть предоставлены безопасные условия пребывания, питание, надлежащее медицинское сопровождение и образование.

Фото, видео: AP / ТАСС; Пресс-служба Генпрокуратуры РФ; 5-tv.ru

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение прокурорам субъектов, в которые будут перевезены дети из Белгородской области, следить за соблюдением их прав. Об этом сообщил официальный представить надзорного ведомства Андрей Иванов.

Власти Белгородской области приняли решение об эвакуации детей с территорий на фоне обстрелов со стороны ВСУ. Краснов поручил принимающим несовершеннолетних регионам установить личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения. Поручение обращено прокурорам Ставропольского края, Калужской, Московской, Пензенской и Тамбовской областей.

Детям должны предоставить безопасные условия пребывания, питание, надлежащее медицинское сопровождение и образование. Надзорные мероприятия будут проводиться с целью оценки на предмет обеспечения детей всем необходимым. При обнаружении нарушений обратиться можно будет на специальные «горячие линии».

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Белгородской области планируют эвакуировать из региона девять тысяч детей.

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Краснов поручил следить за обеспечением прав детей из Белгородской области

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