Власти Белгородской области планируют эвакуировать из региона девять тысяч детей

Гладков: из Белгородской области эвакуируют 9 тысяч детей
Фото: © РИА Новости / Александр Сухов
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Ребят вывезут в Пензу, Тамбов и Калугу.
Власти Белгородской области намерены эвакуировать из региона около девяти тысяч детей. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков.
Губернатор назвал ситуацию в области достаточно напряженной и отметил, что ради безопасности детей в ближайшее время их эвакуируют в другие города — Пензу, Тамбов и Калугу.
«Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода и Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района», — рассказал губернатор.
В очередной раз Белгородская область подверглась обстрелу ВСУ 19 марта, различные ранения получили четыре человека, в том числе, 15-летний подросток.
«Парень получил множественные осколочные ранения мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в областную детскую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина пыталась атаковать Белгородскую область снарядами RM-70 Vampire.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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