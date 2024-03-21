Дипломат посетила церемонию вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посетила церемонию вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo в Большом театре.

В беседе с 5-tv.ru Мария высказалась о современной молодежи и важности культурного образования. Она отметила, что как музыкальный, так и театральный вкус человека формируется еще в детстве.

В связи с этим задача родителей, государства и общества в целом –дать возможность ребенку на каждом этапе взросления делать для себя различные открытия в этой сфере.

С возрастом человек начинает расширять свой культурный кругозор, открывает для себя новые жанры и стили. По мнению Марии Захаровой, особенно важно знать свою историю, а также имена выдающихся культурных деятелей.

«Чайковского любит весь мир. Прокофьев, Шестакович — это мировая классика. Не знать, что является мировой классикой и то, что связано с твоей страной нельзя», — заявила дипломат.

Прививая любовь к театру и музыке у молодежи, есть возможность расширить их кругозор, развить творческий потенциал и показать им глубину искусства. Благодаря этому молодые люди смогут стать более открытыми, образованными и эмоционально богатыми личностями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова отреагировала на решение ФРГ называть Путина без должности.