«Фальшивые звонки»: МОК пожаловался на пранкеров из России

МОК: российский пранкер представился главой Африканского союза
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack
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Они звонили якобы от лица главы Африканского союза.
Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул обвинения в сторону российских пранкеров, которые совершали звонки якобы от лица главы комиссии Африканского союза.
«Похоже, в российской кампании дезинформации в отношении МОК произошел новый эпизод. Фальшивые звонки якобы из Комиссии Африканского союза, судя по всему, были сделаны той же группой, которая уже атаковала ряд мировых политических лидеров и других высокопоставленных лиц тем же образом», — написали в релизе на официальном сайте МОК.
Также было отмечено, что пранкер желал получить от МОК конкретные аргументы, которые касаются политизации спорта.
Из-за событий на Украине международные спортивные федерации по рекомендации МОК допускают российских спортсменов на соревнования только в нейтральном статусе. В некоторых случаях не допускают вовсе.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что международные деятели «извращают» смысл Олимпийских игр, а также подрывают основы международного спорта.
Представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что существующие правила по допуску российских спортсменов недопустимы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России оценили участие российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.
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