Бежавший из Испании Пучдемон планирует принять участие в выборах в Каталонии
После событий 2017 года политик уехал в Бельгию.
Фото: Reuters / Albert Gea
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что выставит свою кандидатуру на предстоящих парламентских выборах Каталонии. Об этом он заявил на пресс-конференции во Франции.
«Испанское государство развязало репрессии, целью которых было наказать каталонский народ», — сказал экс-глава правительства.
Выборы в Каталонии пройдут досрочно, 12 мая.
В 2017 году Пучедемон стоял за организацией незаконного референдума о независимости региона. Из-за этого в Испании действует ордер на арест политика. Пучедемон бежал в Бельгию после событий 2017 года. Также он является депутатом Европарламента.
Сейчас в стране рассматривают законопроект об амнистии причастных к проведению незаконного референдума.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что заставило власти Испании решиться на амнистию каталонцев.
Читайте также
64%
-0.74 100.37
-0.24
Нашли ошибку?