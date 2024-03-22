Бежавший из Испании Пучдемон планирует принять участие в выборах в Каталонии

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

После событий 2017 года политик уехал в Бельгию.

Бежавший из Испании Пучдемон планирует принять участие в выборах в Каталонии

Фото: Reuters / Albert Gea

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Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что выставит свою кандидатуру на предстоящих парламентских выборах Каталонии. Об этом он заявил на пресс-конференции во Франции.

«Испанское государство развязало репрессии, целью которых было наказать каталонский народ», — сказал экс-глава правительства.

Выборы в Каталонии пройдут досрочно, 12 мая.

В 2017 году Пучедемон стоял за организацией незаконного референдума о независимости региона. Из-за этого в Испании действует ордер на арест политика. Пучедемон бежал в Бельгию после событий 2017 года. Также он является депутатом Европарламента.

Сейчас в стране рассматривают законопроект об амнистии причастных к проведению незаконного референдума.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заставило власти Испании решиться на амнистию каталонцев.

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