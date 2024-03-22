«Это сложно»: как сейчас живет Шакира после измены Пике

|
Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 34 0

Шакира рассказала, что в статусе матери-одиночки теряет сознание от усталости

«Это сложно»: как сейчас живет Шакира после измены Пике

Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артистка одна воспитывает двоих сыновей и хочет быть примером для них.

Певица Шакира развелась с мужем футболистом Жераром Пике почти два года назад. Брак распался из-за измены Пике. Он пытался вернуть Шакиру, но она твердо решила закончить отношения. С тех пор певица одна воспитывает двоих сыновей.

«Я укладываю их спать и теряю сознание. Знаете, я впервые пребываю в статусе „матери-одиночки“. Это сложно. Теперь я отвечаю за двоих детей, этих двух малышей, которые так сильно от меня зависят. А я мать-одиночка, у меня дома нет мужа, который мог бы чем-то помочь», — передает слова Шакиры StarHit.ru.

У исполнительницы плотный рабочий график. Она снимает клипы, участвует в фотосессиях и готовится к выпуску нового альбома. Но, несмотря на плотный график, Шакира также старается уделять достаточно внимания своим детям. Даже если певица возвращается домой под утро, она не ложится спать, а проводит утро с сыновьями.

Раньше звезда сильно переживала из-за того, что у нее не всегда получается проводить время с детьми. В такие моменты ей не нравилась ее работа, и она чувствовала себя виноватой. Сейчас ситуация изменилась.

Шакира старается отдавать все свободное время детям. При этом певица не собирается бросать карьеру, она хочет поехать в тур, выступать для своих фанатов и стать для них лучшим артистом. Она хочет быть примером для сыновей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как звезды шоу-бизнеса зарабатывают на своих развода.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
91.95
-0.74 100.37
-0.24
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

11:53
«Они очень похожи»: Кейт Миддлтон могла закрыться от публики из-за измен Уильяма
11:37
Есть три стадии: как понять — алкоголик ли ты
11:29
Суд оставил в силе решение об аресте Никиты Кологривого на семь суток
11:23
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка Стрела»
11:09
При обстреле ВСУ Белгорода погибла женщина
10:55
Бомбардировки Югославии: в Сербии вспоминают агрессию НАТО

Сейчас читают

«Жив британский монарх или мертв – уже никакой разницы»
Превратятся в кирпичи: что известно об отключении россиянам всех смартфонов Apple и Android
Наркотики, абьюз и разбившиеся мечты: как сейчас живут участники шоу «Фабрика звезд»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок