В Тюмени таксист обокрал пассажира, а деньги потратил на алкоголь и женщин

В Тюмени таксист нашел под ковриком в машине пачку денег, которую оставил один из его пассажиров. Мужчина решил присвоить эти деньги себе и потратить их на алкоголь и девушек легкого поведения. Эта информация прописана в документе, который попал в распоряжение URA.RU.

«Таксист довез пассажиров — мужчину и женщину, до точки. После он решил помыть коврики в машине. Под одним из них он обнаружил толстую пачку денег и мобильные телефоны. Поняв, что все это оставили пассажиры, мужчина решил присвоить найденное», — говорится в материалах.

После этого он поехал к своей родственнице. Там он «ушел в отрыв», распивая алкоголь вместе с соседями целых десять дней. На этом таксист не остановился и в поиске новых ощущений отправился в сауну, где всю ночь провел в компании девушки по вызову.

Как позже выяснилось, деньги и телефон принадлежали супружеской паре. Они перевозили крупную сумму в спортивной сумке. В тот день супруги были на свадьбе у друзей, а после в баре. Деньги им пришлось возить с собой, так как мужчина только продал свою квартиру и обналичил средства. Часть он отдал своей бывшей жене.

Водитель такси получил два года лишения свободы условно. А также он должен выплатить пострадавшей стороне 240 тысяч рублей.

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