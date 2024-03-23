«Агата, ты ли это?»: Зепюр Брутян изменила имидж

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 15 0

Зепюр Брутян сменила имидж и поклонники увидели ее сходство с Агатой Муцениеце

«Агата, ты ли это?»: Зепюр Брутян изменила имидж

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Подписчики увидели в ней копию Муцениеце.

Вторая жена Павла Прилучного, Зепюр Брутян, показала в своем личном блоге результаты преображения в салоне подписчикам. Поклонники заметили в новом образе сходство с бывшей супругой актера Агатой Муцениеце.

Зепюр Брутян осветлила и выпрямила волосы. Недавно то же самое сделала и первая жена Прилучного.

Зепюр Брутян заподозрили в подражании Агате МуцениецеЗепюр Брутян заподозрили в подражании Агате Муцениеце. Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

«У вас один стилист с Муцениеце?!»;

«Агата, ты ли это?»;

«А зачем красить волосы, как его первая жена? Смешно», — комментируют поклонники актрисы.

Сам же Прилучный написал под публикацией: «Люблю».

Однако нашлись и те поклонники, кто положительно оценил перемены во внешности Брутян и сделали актрисе комплименты.

«Зепюр, вы прекрасны!» — отмечают подписчики.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в 2022 году. Недавно у них родился сын.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать Брутян на фоне ярых нападок Муцениеце.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

14:11
Вопреки всем наветам: история брака Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой
14:00
«Я не смогла взять трубку»: дочь погибших в теракте в «Крокусе» о последних минутах их жизни
13:41
Зависимость разрушила и его: почему Наталья Варлей верила в спасение Тихонова
13:38
Зрительный зал в «Крокусе» полностью уничтожен огнем: видео изнутри
13:34
Теракт в «Крокус Сити Холле»: хронология событий
13:27
Песков: Путин и Лукашенко готовы взаимодействовать в борьбе с терроризмом

Сейчас читают

Появились жуткие кадры начала стрельбы по зрителям в концертном зале «Крокуса»
«Гореть вам в аду»: знаменитости отреагировали на теракт в Крокусе
«Притворилась мертвой»: девушка раскрыла детали нападения на Крокус Сити Холл
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок