«Агата, ты ли это?»: Зепюр Брутян изменила имидж
Зепюр Брутян сменила имидж и поклонники увидели ее сходство с Агатой Муцениеце
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Подписчики увидели в ней копию Муцениеце.
Вторая жена Павла Прилучного, Зепюр Брутян, показала в своем личном блоге результаты преображения в салоне подписчикам. Поклонники заметили в новом образе сходство с бывшей супругой актера Агатой Муцениеце.
Зепюр Брутян осветлила и выпрямила волосы. Недавно то же самое сделала и первая жена Прилучного.
Зепюр Брутян заподозрили в подражании Агате Муцениеце.
«У вас один стилист с Муцениеце?!»;
«Агата, ты ли это?»;
«А зачем красить волосы, как его первая жена? Смешно», — комментируют поклонники актрисы.
Сам же Прилучный написал под публикацией: «Люблю».
Однако нашлись и те поклонники, кто положительно оценил перемены во внешности Брутян и сделали актрисе комплименты.
«Зепюр, вы прекрасны!» — отмечают подписчики.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в 2022 году. Недавно у них родился сын.
Ранее 5-tv.ru писал, что делать Брутян на фоне ярых нападок Муцениеце.
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