Умер американский портной Мартин Гринфилд, одевавший Трампа, Обаму и Ди Каприо

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 30 0

На 96 году жизни умер американских портной Мартин Гринфилд

Умер американский портной Мартин Гринфилд, одевавший Трампа, Обаму и Ди Каприо

Фото: Из открытых источников

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Каких еще знаменитостей наряжал этот профессионал своего дела?

В Штатах скончался «лучший портной Америки» Мартин Гринфилд. Ему было 95 лет. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Этот легендарный дизайнер шил костюмы для голливудских фильмов, включая «Джокера» и «Великого Гэтсби», а также для нескольких президентов США, в частности, для Дональда Трампа и Барака Обамы.

Кроме того, он одевал таких известных персон, как Фрэнк Синатра, Шакил О’Нил, Майкл Джексон, Дензел Вашингтон и Леонардо Ди Каприо.

Известно, что Максимилиан Гринфилд родился в 1928 году в еврейской семье в Чехословакии, однако во время Второй мировой войны мальчик оказался узником концлагеря и рано потерял родителей.

В Освенциме он и научился шить. Позже уже юношей он уехал в США, где сначала работал половым на производстве текстиля, а спустя почти 30 лет смог купить уже свою собственную фабрику с шестью рабочими.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скончался бывший президент Федерации конного спорта СССР и РФ Михаил Буденный.

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