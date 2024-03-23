Не верю: сестра Бориса Джонсона проанализировала видео с Миддлтон на рынке

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 12 0

Сестра Бориса Джонсона заявила, что видео с Миддлтон на рынке является фейком

Не верю: сестра Бориса Джонсона проанализировала видео с Миддлтон на рынке

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Об этом свидетельствуют «красные флажки».

Как утверждает Рэйчел Джонсон сестра бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, недавно опубликованные видео с Кейт Миддлтон является фейком.

По ее словам, ни Кейт Миддлтон, ни принц Уильям, не были похожи на сами себя. Джонсон утверждает, что принцесса Уэльская не такая быстрая и худая. Более того, после хирургического вмешательства ее походка была неправдоподобно бодрой.

Она также отметила, что ни один мужчина не позволит нести сумки восстанавливающейся жене, не говоря уже о воспитанном принце королевских кровей. В standard.co.uk Джонсон рассказала, что позвонила в Виндзорский магазин в мясной отдел, чтобы сравнить цвета пакетов, которые несли на видео Кейт и Уильям с теми, что привезли на место. Никакой конкретной информации в итоге она не получила.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кейт Миддлтон могла закрыться от публики из-за измен Уильяма.

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