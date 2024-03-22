На Западе признали неспособность обеспечить Украину средствами ПВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

LCI: Украине не хватает средств ПВО и Запад ничем не может помочь

На Западе признали неспособность обеспечить Украину средствами ПВО

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Европа не смогла «завести мотор» военной экономики, заявил экс-глава силами НАТО Паломерос.

Европейские страны были не готовы к дефициту оружия на своих складах, поэтому сейчас не могут предоставить Украине средства ПВО в нужном объеме. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос в эфире LCI.

«Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств противовоздушной обороны и менее успешно перехватывает российские ракеты», — констатировал он.

По словам Паломероса, помочь Киеву могли бы только США, так как Европа не смогла «завести мотор» военной экономики, несмотря на многочисленные заявления ее лидеров. В итоге теперь она не готова к массовому производству необходимых украинцам военных систем.

Однако и Вашингтону будет проблематично значительно ускорить выпуск вооружения, считает Паломерос. К тому же американцам сначала нужно преодолеть блокировку пакета военной помощи Киеву в Конгрессе, заключил военный.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил недовольство тем объемом помощи, который Европа предоставила Украине. В своем обращении к участникам саммита ЕС глава киевского режима заявил, что страны объединения оказывают поддержку не в полную силу. По его словам, использование украинским солдатами артиллерии на передовой унизительно для Европы, так как она «может позволить себе больше».

В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стан заявил, что до конца месяца Киев получит 500 тысяч боеприпасов, а в декабре эта цифра достигнет одного миллиона. При этом прежде ЕС обещал отправить Украине миллион снарядов уже к весне 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов евро.

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