ФСБ России: предполагаемых террористов с «Крокуса» этапируют в Москву

Предполагаемых террористов, задержанных в Брянской области, этапируют в Москву. Об этом сообщает Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) России.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был задержан в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать.

По данным источника, силовикам удалось задержать двоих подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 93 человек, пострадали более 100 человек. 12900 квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в «Крокусе», ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что появились фото предполагаемого террориста с «Крокуса», задержанного в Брянской области.