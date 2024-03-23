ФСБ России: предполагаемых террористов с «Крокуса» этапируют в Москву

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 51 0

Подозреваемых задержали в Брянской области при попытке пересечь границу.

ФСБ России: предполагаемых террористов с «Крокуса» этапируют в Москву

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Предполагаемых террористов, задержанных в Брянской области, этапируют в Москву. Об этом сообщает Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) России.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был задержан в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать.

По данным источника, силовикам удалось задержать двоих подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 93 человек, пострадали более 100 человек. 12900 квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в «Крокусе», ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что появились фото предполагаемого террориста с «Крокуса», задержанного в Брянской области.

+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

12:33
ФСБ России: предполагаемых террористов с «Крокуса» этапируют в Москву
12:27
Минздрав Московской области опубликовал список погибших в теракте в «Крокусе»
12:21
На передовой: пушки «Рапира» уничтожают огневые точки противника в зоне СВО
12:08
Все хотят помочь: огромная очередь выстроилась в донорский центр в Царицыно
12:06
Семьям погибших в теракте в «Крокусе» выплатят по три миллиона рублей — Собянин
12:05
Моветон или цинизм? Власти США попытались связать теракт в Крокусе с большой политикой

Сейчас читают

«Гореть вам в аду»: знаменитости отреагировали на теракт в Крокусе
«Притворилась мертвой»: девушка раскрыла детали нападения на Крокус Сити Холл
Хроника первых часов нападения в Крокус Сити Холл
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок