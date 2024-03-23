Российские военные взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 90 0

А на авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

А на авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи.

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