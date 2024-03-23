Российские военные взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР
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А на авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи.
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Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
А на авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи.
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