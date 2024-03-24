Несколько сотен детей вывезут из Белгородской области под Самару и Астрахань

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 51

Гладков: 690 детей вывезут из Белгородской области 24 марта

Несколько сотен детей вывезут из Белгородской области под Самару и Астрахань

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Несовершеннолетним помогут обосноваться в максимально безопасных районах, вдали от границы, которую обстреливают боевики ВСУ.

Власти Белгородской области при содействии коллег из Самарской и Астраханской областей организовали вывоз детей с целью обеспечения их безопасности. Боевики ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории, что подвергает жизни несовершеннолетних огромному риску. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, всего сегодня будет вывезено 690 подростков.

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«Сегодня 150 наших детей из Белгородского района выезжают в Астраханскую область, а 540 ребятишек, мальчишек и девчонок, выезжают в Самарскую область по приглашению губернаторов Самарской и Астраханской областей. Очень благодарен всем, кто откликнулся на нашу беду, помогает нашим детям сейчас временно обрести безопасное место», — написал глава Белгородской области в личном Telegram-канале.

Гладков отметил, что губернаторы Самарской и Астраханской областей примут детей на три недели. Но в случае если обстановка в Белгородской области не стабилизируется, родителям предложат оставить детей в других регионах на более долгий срок. Минимум до конца учебного года.

Глава Белгородской области добавил, что предварительная договоренность на продление проживания несовершеннолетних в Астраханской и Самарской областях уже есть.

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