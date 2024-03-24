Теракт в Крокус Сити Холле произошел на следующий день после того, как Центральная Избирательная комиссия объявила итоги президентских выборов в России. И едва ли это совпадение.

Особенно учитывая те действия и события, которые были организованы во время избирательной компании со стороны враждебных стран в попытке эти выборы сорвать. Это и дипломатическое давление, заявления о непризнании, и хакерские атаки в попытке взломать систему электронного голосования, и диверсии на участках, в том числе с поджогами. Все это звенья одной цепи, главным из которых должно было стать вооруженное вторжение на территорию Курской и Белгородской областей, исторически признанных всем миром, даже западным.

Киевские формирования предприняли несколько штурмов границы, а когда у них это не получилось принялись обстреливать Белгород и другие населенные пункты из систем залпового огня и атаковать дронами. К этому моменту на Белгородчине уже два десятка погибших мирных жителей.

В Киеве уверяют, что в атаках задействованы исключительно русские коллаборанты. Врут как обычно. В соцсетях засветились как минимум румынские наемники из неонацистской группировки Getica, которые сами выкладывают кадры со своим участием в нападении.

Но и без этих фотофактов, версия про русских, которые нападают на русских — шиты белыми нитками. Весь этот сброд, не важно с какими паспортами, входит в так называемый интернациональный легион, который управляется Главным Управлением Разведки, так что не надо испытывать никаких иллюзий относительно характера деятельности этих подразделений. Это террористы — на службе ВСУ. Все подробности — в репортаже.