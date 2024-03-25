«Идеальный выбор»: в Королевстве Эсватини назвали главную выгоду от вступления в БРИКС

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 14 0

МИД Эсватини: вступление в БРИКС положительно скажется на развитии королевства

«Идеальный выбор»: в Королевстве Эсватини назвали главную выгоду от вступления в БРИКС

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Тема:
БРИКС

Все больше стран рассматривают вступление в союз.

Вступление в БРИКС для Королевства Эсватини будет представлять из себя «идеальный выбор». Об этом сообщили в газете Times of Swaziland со ссылкой на МИД государства.

В министерстве Эсватини отметили, что вступление в объединение положительно скажется на экономическом развитии страны.

«Эсватини заметно выиграет от вступления в БРИКС, поскольку это позволит расширить внешнеэкономические связи, увеличить экспорт и получить доступ к разным рынкам», — говорится в аналитическом докладе.

Кроме того, Эсватини сможет диверсифицировать свои дипломатические и экономические связи, а также в случае необходимости получит финансирование для своих инфраструктурных проектов.

Сперва БРИКС было создано как экономическое партнерство, однако со временем объединение превратилось во «влиятельную политическую силу», подчеркивается в статье.

«При этом сохранилась первоначальная задача — собрать воедино самые влиятельные развивающиеся страны, чтобы бросить вызов политической и экономической мощи самых богатых государств Северной Америки и Западной Европы», — говорится в материале.

На данный момент в БРИКС входят: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года приглашены ко вступлению были также Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В последнее время интерес к союзу среди стран стремительно растет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поступил ряд новых заявок на присоединение к БРИКС.

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