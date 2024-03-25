«Нуждаемся в людях»: в Финляндии обеспокоенны опустением городов у границы с РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 49 0

Погранслужба Финляндии: отток жителей ухудшает ситуацию на границе с РФ

«Нуждаемся в людях»: в Финляндии обеспокоенны опустением городов у границы с РФ

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Heikki Saukkomaa

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Власти страны уже разработали проект, который позволит открыть КПП.

Отток жителей из населенных пунктов, которые находятся возле границы с Россией, ухудшает ситуацию в этой зоне. Об этом сообщил заместитель командующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен в беседе с Yle.

Он объяснил, что финны, живущие на границе, быстро реагируют на присутствие в приграничной зоне неизвестных людей и оперативно сообщают о них правоохранителям. Следить за происходящим им помогают расставленные на различных участках камеры видеонаблюдения.

«Никакие заборы или технологии не заменят людей [в информировании обстановки на границе]. Да, мы по-прежнему нуждаемся в людях», — сказал Ахтиайнен.

Все сухопутные границы были закрыты 30 ноября 2023 года. Ожидалось, что туристический коридор возобновит пропуск людей еще 13 декабря, но положительного решения принято не было и ограничения продлевались. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе оставались железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

Хельсинки еще в феврале продлил закрытие границы с РФ на два месяца, до 14 апреля. Данные меры негативно сказываются, в первую очередь, на городах Финляндии.

Например, муниципалитет Виролахти опустел настолько, что скоро может совсем «исчезнуть». Об этом заявляют местные жители. Из-за трудной ситуации в регионе надеются на слияние с городом Хамина. Руководитель департамента министерства финансов Минна-Марья Йокинен заявила, что такой шаг не решит всех проблем, но даст возможность хоть для какого-то развития.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД Финляндии разработало законопроект, чтобы открыть границу с Россией.

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