Нетаньяху отменил визит делегации в США после резолюции СБ ООН по Газе

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Jpost: Нетаньяху отменил визит делегации в США после принятия резолюции по Газе

Нетаньяху отменил визит делегации в США после резолюции СБ ООН по Газе

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Чем недоволен израильский политик?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит делегации в США после того, как Штаты не наложили вето на резолюцию Совбеза ООН с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

«США отступили от своей последовательной позиции в Совете безопасности с начала войны», — цитирует издание Jpost фрагмент заявления канцелярии премьера.

Подчеркивается, что нежелание наложить вето на резолюцию о прекращении огня в Газе стало явным отказом США от ранее занимаемой позиции.

Это, в свою очередь, наносит ущерб военным усилиям и мерам по освобождению заложников, а также дает ХАМАС надежду на то, что международное давление позволит им добиться прекращения огня, заявили в канцелярии Нетаньяху.

Совбез ООН поддержал проект резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа на время Рамадана. «За» проголосовали 14 стран, США воздержались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Биньямин Нетаньяху обвинил западных партнеров в потере совести после призывов провести выборы в Израиле.

+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.78
0.17 100.37
0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

21:31
Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 139
21:28
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
21:27
Более двух тонн крови для пострадавших в «Крокусе» сдали за выходные в Москве
21:13
Общее горе: люди приносят игрушки и цветы к мемориалу у «Крокуса»
21:08
СК установил полную хронологию произошедшего в «Крокус Сити Холле»
21:04
Путин заявил, что теракт в «Крокусе» совершен руками радикальных исламистов

Сейчас читают

«Понятийный отказ от государства»: страсти по Парижу, две стороны медали и совесть
Нет среди погибших: россияне ищут родных, пропавших после теракта в «Крокусе»
Это яркий почерк Ми-6? Кто стоит за расстрелом в «Крокусе» — самым страшным терактом последних лет
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок