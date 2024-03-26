Детей из Белгородской области встречают в регионах России

Российские регионы принимают детей из Белгородской области, которая подвергается варварским атакам ВСУ. Почти 500 школьников прибыли в Самару — их разместят на базе одного из лагерей.

Там они продолжат учебу — кроме того, предусмотрена санаторно-курортная и досуговая программы. Встречал гостей лично губернатор региона Дмитрий Азаров — дети рассказали ему, что добрались хорошо, а условиями проживания очень довольны.

Детей из Белгородской области встретили и в Астрахани. Туда приехало 150 юных гостей — жить они также будут в оздоровительном лагере.

С ними будут работать психологи, педагоги, соцработники и волонтеры. А вот учиться они продолжат в своей школе — только дистанционно.