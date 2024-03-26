Первую трофейную БМП Marder эвакуировали с линии соприкосновения российские военные

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 48 0

Защитники Родины продолжают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и Донбасса.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные вывезли первую трофейную БМП Marder с линии боевого соприкосновения. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Данная техника германского производства и составляет более 30 тонн. БМП застряла в грунте на поле боя, но все попытки ВСУ при бегстве подорвать ее не увенчались успехом — повреждений на машине почти нет.

«Была получена команда организовать эвакуацию, но лишний раз людьми не рисковать. Нами была проведена разведка этого объекта, где находится, как расположен. Силами эвакуационного взвода провели успешную эвакуацию. Это пока первый и единственный экземпляр такой машины, она полностью исправна и на ходу», — рассказал один из военнослужащих с позывным Казбек.

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Операция по эвакуации БМП была организована самым тщательным образом. Боец с позывным Длинный добавил, что военнослужащие произвели разведку местности, инженеры помогли выстроить новую дорогу, и, когда были уничтожены все заложенные террористами мины, обеспечили быстрый проход боевой машины.

Несмотря на постоянные обстрелы и сопротивление техники, ночью удалось вывезти трофейную Marder из зоны соприкосновения — она полностью на ходу.

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