Не только из-за гаджетов: врач назвала основные причины головной боли у детей

Может ли это быть предвестником серьезных заболеваний?

От головной боли страдают не только взрослые. Дети также часто жалуются на этот недуг, несмотря на свой юный возраст и отсутствие груза проблем. О причинах появления головной боли у ребенка рассказала детский невролог Галина Неврюзина для Газета.ру.

Врач отметила, что сейчас стремительно возросло количество обращений обеспокоенных родителей с жалобами на головную боль у их детей. В данном случае родители поступают правильно, так как этот симптом может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

По словам Галины, чаще всего у детей болит голова от напряжения, так как в нашем современном мире наших детей уже с раннего возраста окружает много различных электронных гаджетов, в которых ежесекундно обновляется море информации. Конечно, это обстоятельство сказывается на самочувствии.

Данный вид головной боли проявляется в виде монотонной боли в лобно-височных частях головы. Это ощущение описывают так, как если бы вам повязал тугую повязку вокруг головы. Иногда боль переходит в затылочную область, что вызывает боль в шейном отделе позвоночника.

Что касается причины такой боли, то дело может быть также в нахождении в статичном положении долгое время, в неправильной позе.

«Продолжительный просмотр мультфильмов, видеороликов, длительная игра в компьютерные игры приводит к переутомлению нервной системы и вызывает соответствующую ее реакцию в виде головной боли», — рассказала врач.

Однако такой вид головной боли можно предотвратить. Для этого достаточно делать периодически делать перерывы, отвлекаться на другие занятия, делать физические упражнения, массаж, а также делать различные методики расслабления мышц глаз.

Также Неврюзина уточнила, что ребенка нельзя лишать живого общения, прогулок, активных игр.

При этом часто головная боль не является основой проблемой, а является следствием другого заболевания.

«К таким случаям можно отнести: серьезную интоксикацию организма, воспалительные и инфекционные заболевания носоглотки, развивающиеся проблемы в шейном отделе позвоночника, а также инфекционные поражения коры и вещества головного мозга», — рассказала детский врач.

Помимо этого, частой причиной головных болей невролог назвала вегетососудистую дистонию, особенно в подростковом возрасте.

Врач объяснила. В каких случаях необходима госпитализация ребенка.

Внезапное, как удар по голове, появление крайне сильной боли;

Потеря сознания после приступа головной боли;

Появление судорог;

Неадекватное восприятие мира;

Резкое ухудшение зрения, онемение различных участков тела;

Повышение температуры выше 38 градусов;

Учащение приступов или интенсивности болевых ощущений.

Галина также обратила внимание родителей, что не стоит самостоятельно определить причины и методы лечения головной боли ребенка, так как это может потом затруднить постановку точного диагноза.

Ранее 5-tv.ru писал о каких болезнях могут говорить пробуждения по ночам.