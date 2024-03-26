Россиянам объяснили, как действовать при звонках с призывами совершить теракт

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

ФСБ РФ просит проявлять бдительность при звонках с Украины с призывами к теракту

Россиянам объяснили, как действовать при звонках с призывами совершить теракт

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Число таких предложений особенно возросло после трагедии в «Крокусе».

Россиянам следует быть бдительными при звонках и сообщениях, поступающих с Украины и призывающих к совершению терактов в РФ. Такое заявление распространяет Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что россияне получают предложения осуществить террористические акты в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры. Такие звонки и сообщения, в том числе, поступают и подросткам, их злоумышленники пытаются привлечь деньгами. Количество подобных призывов особенно увеличилось после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Центр общественных связей ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации», — говорится в сообщении.

Там также призвали граждан проговорить с несовершеннолетними важность избежания общения с подобными абонентами. О всех случаях с предложениями о совершении терактов следует немедленно сообщить правоохранителям.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге задержали мужчину за публичное оправдание теракта в «Крокусе». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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