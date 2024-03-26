«Исчезнет, растворится»: во Франции оценили последствия членства Украины в НАТО

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

Политик Бомпар: если Украина вступит в НАТО, конфликт не решится дипломатически

«Исчезнет, растворится»: во Франции оценили последствия членства Украины в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im

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Власти киевского режима просятся в Североатлантический альянс с 2022 года.

Конфликт на Украине не завершится дипломатическим путем, если Киев решит вступить в НАТО. Об этом заявил лидер фракции «Непокорившейся Франции» в парламенте европейской страны Мануэль Бомпар.

По словам политика, представители стран Североатлантического альянса обсуждают возможные последствия того, если Украину все-таки примут в объединение. Он уверен, что для Франции это станет настоящей трагедией в сфере промышленности и сельского хозяйства.

Более того, Бомпар подчеркивает, насколько опасно будет такое решение с точки зрения текущего конфликта.

«Мы обсуждали, готовы ли мы принять то, что в скором будущем Украина может вступить в НАТО, — а все знают, что если Украина скоро вступит в НАТО, то возможность дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной исчезнет, растворится», — сказал Бомпар в эфире BFM TV.

Украина подала заявку о вступлении в блок в ускоренном режиме осенью 2022 года. Однако, как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, страну не могут принять в альянс, пока идет российская спецоперация.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в НАТО заговорили о возможности сбивать ракеты у границ с Украиной.

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