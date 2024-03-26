В НАТО заговорили о возможности сбивать ракеты у границ с Украиной

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 160 0

МИД Польши: в НАТО обсуждают возможность сбивать ракеты возле своих границ

В НАТО заговорили о возможности сбивать ракеты у границ с Украиной

Фото: Zuma / ТАСС

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Об этом представители стран Североатлантического альянса говорят в последние дни.

В НАТО обсуждают возможность сбивать ракеты, которые пролетают в непосредственной близости с границами стран альянса. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна.

«В рамках НАТО проводится анализ разных концепций, в том числе и того, чтобы такие ракеты сбивались, когда они пролетают очень близко от границы НАТО. Но это должно было бы произойти с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий — тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории НАТО», — сказал дипломат в эфире радиостанции RMF24.

В воскресенье, 24 марта, польские военные заявили, что в небе была якобы замечена российская ракета. Она, по утверждениям властей Польши, пробыла в воздушном пространстве 39 секунд и затем из него вышла. После чего в МИД страны был вызван посол РФ Анатолий Андреев, но от посещения ведомства он отказался, поскольку не получил ответа на свои вопросы.

«Я в ответ спросил, намерена ли польская сторона предоставить нам какие-либо доказательства этих своих утверждений. Внятного ответа я не получил и обратил внимание на то, что мы до сих пор ждем от польской стороны доказательств относительно того, что якобы российская крылатая ракета залетала в воздушное пространство Польши 29 декабря прошлого года. Никаких доказательств этих утверждений мы до сих пор не получили», — отметил Андреев.

В этой связи дипломат просто не увидел смысла от посещения МИД Польши. Он также предложил польским коллегам направить ноту по почте или курьером, если они того желают.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что МИД России выразил демарш временному поверенному Австралии.

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