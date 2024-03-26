Не просто щелчок: врач рассказал, когда хруст в спине опасен для здоровья

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 55 0

Травматолог Рязанцев: боль при хрусте в спине может указывать на артроз

Не просто щелчок: врач рассказал, когда хруст в спине опасен для здоровья

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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В каких случаях нельзя откладывать поход к специалисту?

Проблемы со спиной беспокоят многих людей вне зависимости от возраста. Более того, некоторые даже не подозревают, какие проблемы скрываются за обычным хрустом позвоночника. Об этом сообщает травматолог-ортопед Михаил Рязанцев для Газета.ру.

По словам врача, сам по себе хруст или щелчки в спине — не страшны, если это не вызывает болевых ощущений. Но если боль появляется, то это может быть признаком четырех заболеваний, и нужно незамедлительно обратиться ко врачу.

Так, причинами хруста в спине могут являться: слабость мышечного корсета, грыжа, протрузия и артроз.

При этом щелчки и трение в позвоночнике могут быть следствием механического соприкосновения поверхностей суставов, но лечить это не нужно. Такое чаще всего характерно для молодых девушек худощавого телосложения.

Специалист также объясняет, что в нашем организме есть много мест, где сухожилия и мышцы располагаются рядом с костными структурами, а во время движения суставы трутся, соскальзывают или перескакивают между собой.

«Еще одна причина щелчков — свободные пузырьки углекислого газа при смещении. Такой хруст называется физиологическим», — рассказал Рязанцев.

Часто при лечении патологий, вызывающих хруст в спине, назначается курс комплексного консервативного лечения.

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