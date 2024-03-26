Это возможно? Терапевт рассказала об условиях для 100% излечения от рака

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 49 0

Терапевт Заплавнова: вылечить рак на 100% можно на нулевой и первой стадиях

Это возможно? Терапевт рассказала об условиях для 100% излечения от рака

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Время здесь— решающий фактор.

Побороть страшное заболевание — онкологию — реально. Можно добиться 100-процентной пятилетней выживаемости, если рак обнаружен на первой или нулевой стадии. Об этом рассказала терапевт Кристина Заплавнова в беседе с изданием NEWS.ru.

«Нулевая стадия — „рак на месте“. Опухоль небольшая, находится там, где возникла изначально, не прорастает в соседние ткани. Такие новообразования обычно просто удалить. Практически у 100% пациентов удается добиться ремиссии. Первая стадия — небольшая опухоль, в пределах одного органа, но немного больше нулевой», — отмечает специалист.

То есть в этих случаях злокачественная опухоль поражает один орган, а также отсутствуют метастазы. Поэтому выздоровление возможно. Главное только вовремя обнаружить недуг и приступить к его лечению.

Ранее 5-tv.ru назвал первые симптомы рака кишечника. Такой рак является одним из самых распространенных видов онкологии с высокой долей летальности.

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