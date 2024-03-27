Роберт Паттинсон впервые стал отцом

Что известно о пополнении в звездной паре?

Голливудский актер Роберт Паттинсон и модель Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями. Звезд заметили на прогулке с малышом в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail.

Пара прятала лица под очками и кепками, а Паттинсон к тому же надел капюшон. Однако такая маскировка не защитила их от папарацци.

Звезд сфотографировали, пока они гуляли с коляской. К слову, пара еще не раскрывала пол ребенка.

Они уже три недели не выходят на связь в соцсетях. Новостей о ходе беременности тоже было немного — известно только то, что пара съехалась незадолго до появления ребенка на свет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал откуда у юмориста Евгения Петросяна и блогера Татьяны Брухуновой появилась дочь. Многие уверены, что ребенка родила суррогатная мать.

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