Живота никто и не заметил: откуда у Петросяна и Брухуновой появилась дочь

Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова скрывают личную жизнь. Как жена артиста отреагировала на слухи о рождении дочери, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Евгений Петросян снова стал отцом. Из-за чего многие уверены, что ребенка родила суррогатная мать? Как сам юморист чувствует себя после выписки из больницы, где лежал с переломом руки? Почему в тот момент, когда муж проходил лечение, его супруга Татьяна Брухунова улетела на отдых? И кто занимается воспитанием детей артиста? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В свой 35-й день рождения молодая жена Евгения Петросяна поделилась редким семейным фото. И раскрыла тайну, о которой супруги молчали: оказывается, кроме сына Вагана, у них теперь есть дочь.

«Папа осознанный. Знает, как воспитывать. Не раз через это проходил. Поэтому почему нет? Единственный вопросик — это что девочке потом будет непросто тянуть одной ребенка, потому что сейчас дети пошли по содержанию дорогие», — высказалась певица Настя Крайнова.

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Подписчики засыпали Татьяну Брухунову поздравлениями. Но многие удивились: женщина регулярно посещает театры и выставки. Часто выбирает наряды, которые подчеркивают фигуру. Однако никто не видел ее с округлившимся животом. В сети начали предполагать, что девочку звездным родителям родила суррогатная мать.

«Мне все равно, кто меня в чем обвиняет. Я плевала на всех тех сумасшедших людей, которые гонят всякую чушь», — заявила жена Петросяна.

«Сейчас это прям в моду вошло, я смотрю, потому что много не только из публичных личностей, но и так пользуются этой услугой. Просто бывают такие моменты, когда действительно ты занимаешься только своей карьерой и просто нет времени на ребенка. И очухиваешься и такая: а мне уже поздно», — уточнила певица Таша Белая.

«Показания к суррогатному материнству достаточно четко прописаны в законодательстве… Отсутствие матки либо наличие каких-то тяжелейших заболеваний соматического звена. То есть это сахарный диабет тяжелой степени, эпилепсия, проблемы гинекологические, которые связаны с невозможностью вынашивания», — объяснила репродуктолог Виктория Александрова.

За все эти месяцы Татьяна ни разу не намекнула на пополнение. Ее образ жизни никак не изменился. Брухунова, судя по блогу, практически не бывает дома. Даже когда муж попал в больницу, она была в путешествии.

«Новые технологии, виртуозные врачи. Браво! Две недели и все. Чудеса творит медицина. И слава богу», — отметил Евгений Петросян.

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В конце февраля СМИ облетела новость о госпитализации юмориста. Якобы он получил перелом после падения, который оказался таким серьезным, что пришлось делать операцию.

«Если это перелом со смещением и его не удается устранить закрытым способом, делается операция. Ставится пластинка, это все фиксируется. Гипсовая повязка здесь уже не требуется. Просто ограничитель в ортезе на две недели. И потом разработка», — рассказал травматолог Константин Терновой.

По сообщениям прессы, во время лечения у Евгения Вагановича обострилась хроническая гипертония. Он уже давно испытывает проблемы с сердцем. Десять лет назад он перенес операцию по замене клапана. И после этого не раз оказывался в кардиологическом отделении.

«Если мы говорим про пожилого человека, поскользнулся, упал. Узнать, почему поскользнулся. Может, голова закружилась, может, что-то еще. А может быть, заодно кровь сдать, ЭКГ и сердце посмотреть, раз приехали», — уточнил врач Терновой.

Поклонники испугались за Петросяна. Начали писать его супруге в полной уверенности, что она в такой сложный момент находится рядом с ним. Но оказалось, Татьяна в это время гуляла с друзьями по Китаю. Сын Ваган и, как теперь выяснилось, новорожденная дочь, видимо, были с нянями. На снимках в соцсетях молодая мать выглядела вполне счастливой и явно не собиралась прерывать отпуск. Многие сразу вспомнили начало романа. Тогда только ленивый не обвинял Брухунову в корысти из-за более чем 40-летней разницы в возрасте.

«Если говорить об этой паре, не знаю, первое такое приходит на ум — бесприданница. Естественно, она увидела совершенно другой уровень жизни. Она увидела и как нормальный человек потянулась к этому хорошему, вкладывая всю себя», — выразила свое мнение психолог Любовь Розенберг.

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Со дня свадьбы прошло уже почти пять лет. А Татьяну до сих пор продолжают упрекать за то, что она часто проводит время вдали от мужа. Компанию в поездках ей, как правило, составляют друзья или мама. Супруг в это время остается в Москве.

«Разница влияет. И, безусловно, интересы разные, осознание разное. Ей, наверное, хочется еще тусить, гулять, гудеть. А ему уже хочется спокойной жизни, вечерочком выпить бокальчик», — предположила Настя Крайнова.

Через несколько дней после операции Евгений Петросян вышел на связь с подписчиками. Он выложил на своей странице видео, где поделился подробностями случившегося.

«Шел по улице. Споткнулся — упал. Гипс. Ничего оригинального, ничего нового. Гололед у нас нынче, что делать», — объяснил юморист.

А спустя неделю приехал на кинопоказ. Он весело общался с журналистами и рассказывал об успехах сына. Четырехлетний Ваган занимается лепкой, рисованием. Учит армянский язык и играет в хоккей.

«У него масса увлечений. Он вообще опережает свой возраст по развитию. Я хотел бы его увидеть звездой в другой области. Хотел бы, чтобы он стал настоящим человеком», — признался артист.

О том, что у него теперь есть еще одна дочь, Евгений Ваганович промолчал. На вопросы о личной жизни ни Петросян, ни Брухунова не отвечают. Совместными фотографиями делятся редко. Так что поклонникам остается только гадать, что на самом деле происходит в их семье.