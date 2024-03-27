МИД России раскритиковал делегацию Франции в СБ ООН за срыв заседания по Югославии

МИД РФ раскритиковал делегацию Франции в СБ ООН за срыв заседания по Югославии
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Что сказала Мария Захарова?
Россия возмущена тем фактом, что делегация Франции в ООН сорвала заседание Совбеза к 25-й годовщине агрессии НАТО против Югославии. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.
«Возмущены некорректным и непрофессиональным поведением Франции, входящей в пятерку постоянных членов СБ, на которых возложена особая историческая обязанность соблюдения в Совете временных правил процедуры и других норм его работы, складывавшихся в течение долгих лет на основе взаимоуважения и учета интересов», — сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.
Так, председательство Японии под флиянием Франции провело голосование о повестке дня, которое сделало невозможным обсуждение данной темы. МИД счел это неуважением к временно исполняющему обязанности председателя правительства Сербии, главе сербского МИДа Ивице Дачичу, который уже прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании.
Ранее 5-tv.ru писал, что 25 лет назад начались бомбардировки Белграда, а потом и остальных сербских регионов. Самые страшные — операция «Благородная наковальня».
Без одобрения ООН, без разбора целей и средств. Так НАТО впервые переступило «красную черту», альянс почувствовал себя властителем мира.
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