Страхование ответственности владельцев массовых объектов сделают обязательным

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В документе будут прописаны выплаты за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу посетителей.

Фото, видео: Коньков Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Владельцев торговых центров и культурных заведений обяжут возмещать ущерб, если посетители пострадали во время чрезвычайных ситуаций. Как выяснили «Известия», подобную инициативу начали обсуждать в Госдуме.

Депутаты предложили ввести так называемое «страхование гражданской ответственности». Если простыми словами — владельцы заведений, где собирается много людей, должны будут оформлять специальный полис.

Работать без него попросту запретят. В документе будут прописаны выплаты за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу посетителей, при этом причины ЧП — пожар, терроризм или что-то иное — не будут иметь значения.

Ранее 5-tv.ru писал, что генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

По его словам, это необходимо делать не реже, чем один раз в три года. Среди оснований для актуализации паспорта — требования к защищенности, а также изменения угроз террористического характера в отношении места массового пребывания людей, пояснил Краснов.

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