Краснов призвал актуализировать паспорта безопасности объектов после теракта

Это коснется мест с массовым пребыванием людей.
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
По его словам, это необходимо делать не реже, чем один раз в три года. Среди оснований для актуализации паспорта — требования к защищенности, а также изменения угроз террористического характера в отношении места массового пребывания людей, пояснил Краснов.
«Необходимо актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей», — заявил генпрокурор во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле».
Он также отметил, что паспорт безопасности объекта был утвержден в декабре 2018 года и до настоящего времени не актуализировался.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 139 человек.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.
Ранее 5-tv.ru писал, что СК установил полную хронологию произошедшего в «Крокус Сити Холле».
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