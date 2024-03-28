Весеннее обострение: что делать, если ваш ребенок-подросток сходит с ума?

Психолог рассказала, как справиться с подростком во время эмоциональных всплесков в весенний период.

Весна сказывается не только на физическом, но и на психическом состоянии человека, особенно у подростка. О том, как именно влияет весна на подростков и как с этим обострением справиться родителям, рассказала психотерапевт Юлия Левченко для Газета.ру.

По словам специалиста, весной на подростка влияет такой фактор, как удлинение светового дня. Солнце, как известно, способствует выработке витамина D. При этом солнце также способствует активной работе гормональный системы. Психолог уточнила, что гормональный фон выравнивается у человека только к 20-25 годам.

Таким образом, мы можем наблюдать весной повышенную эмоциональность и изменчивость настроения. Поэтому родителям подростков важно сохранять терпение и стараться почаще в спокойном тоне разговаривать с детьми.

«Какой бы ни складывалась ситуация, взрослым нельзя переходить на оскорбления и манипуляции, потому что психоэмоциональная система подростков — это очень тонкий пласт для последующего созревания психики», — предостерегла психотерпавет.

В период таких всплесков гормонов будет полезно делать силовые упражнения. Это, например, отжимания, приседания, подтягивания. Чтобы лучше успокоиться, лучше всего упражняться до сильной усталости.

Кроме того. Важно, чтобы подросток сам понимал, что некоторые из его эмоций не всегда адекватны и вызваны, по большей части, физиологическими причинами.

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