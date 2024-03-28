Все обратят внимание! ТОП-5 актуальных стрижек на весну

Тем, кто хочет выделиться и не боится экспериментов, подойдет форма маллет.

Весной вместе с оживающей природой возникает желание сменить свой образ, например, прическу. Об актуальных стрижках сезона рассказала стилист Анастасия Кукушина в беседе с изданием Газета.ру.

Главный тренд сезона — лонг-боб. Это удлиненное каре, где сзади волосы короче, а спереди — длиннее.

«От классического каре она отличается тем, что стрижется не по одной линии, а с легкой градуировкой — благодаря такой особенности можно получить одновременно и длинную челку, и объем», — пояснила стилист.

А девушкам с кудрявыми волосами Кукушина посоветовала обратить внимание на стрижки со слоями: каскад, шегги, вулфкат. Они подарят волосам объем и подчеркнут текстуру. Тем, кто хочет выделиться и не боится экспериментов, подойдет форма маллет.

«Сочетание укороченных прядей у лица с длинными волосами на затылке пользуется популярностью среди стильных девушек», — отметила эксперт.

Также в моду возвращаются дерзкие стрижки в стиле 1990-х и 2000-х. Это короткие и рваные формы причесок с прядями разной длины. А, если вы не хотите кардинально менять образ, но что-то изменить все же хочется, то можно попробовать отрезать челку.

«Этой весной стоит обратить внимание на укороченную французскую челку до брови — рваную, текстурную, небрежную, будто вы подстригли ее сами, стоя у зеркала в ванной. А вот длинная и подчеркнуто аккуратная челка-шторка пусть останется в прошлом», — подчеркнула основательница салона.

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