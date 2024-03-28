Малоизвестный «брат-близнец»: с какой болезнью легко перепутать герпес

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 40 0

Врач Исакова: герпесовидные высыпания указывают на болезнь тонкого кишечника

Малоизвестный «брат-близнец»: с какой болезнью легко перепутать герпес

Фото: www.globallookpress.com

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И чем она опасна для здоровья?

Многие люди боятся герпеса, однако не всем известно, что есть очень похожее заболевание, которое очень напоминает его по проявлениям, однако никак не связано с ним. Это герпетиформный дерматит, рассказала изданию Газета.ру врач-онколог Суна Исакова.

По словам специалиста, при этой болезни на коже появляются характерные зудящие пузырьки, однако они являются признаком проблем с кишечником.

«Целиакия — заболевание тонкой кишки, при котором в ответ на употребление продуктов, содержащих глютен, в организме происходит ряд иммунных реакций, что приводит к разрушению ворсинок тонкого кишечника. В результате нарушается процесс всасывания питательных веществ, и у человека появляются типичные для этой патологии симптомы — боли в животе, диарея, снижение веса», — объяснила врач.

Она также рассказала, что появлению недуга способствует иммунная реакция, из-за которой на коже появляется аллергия. В таком случае врачу будет проще распознать заболевание, так как на коже головы, плечах, ягодицах, коленях и локтях появятся симметричные высыпания.

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