Все из-за компьютера: стоматолог рассказал, из-за чего портятся зубы

Внезапно о вреде компьютера заговорили стоматологи. Неужели это как-то связано?

Компьютеры за последние годы плотно вошли в нашу жизнь и занимают важное место в течение всего нашего дня. Однако врачи, тем временем, бьют тревогу. Неожиданно к ним присоединились и стоматологи.

Медики отмечают, что сейчас есть такое понятие, как «компьютерный кариес». Что собой представляет это явление рассказал врач-стоматолог Илья Антонов для aif.ru.

Это опасно?

Известно, что электронные гаджеты излучают большое количество электромагнитного излучения. Поэтому периодическое сидение за компьютером по семь часов и более может сильно сказаться на здоровье человека.

Ученые провели исследование, где в течение десяти лет наблюдали за двумя группами пациентов. Первая группа включала в себя людей, работающих по семь часов в день за компьютером, а во второй группе были те люди, кто работал в отраслях с минимальным электромагнитным излучением. При этом испытуемые проходили постоянные осмотры у врача-стоматолога и получали своевременное лечение.

В итоге выяснилось, что у первой группы на целых 63% выше истираемость зубов, чем у второй. Кроме того, у первой группы на 30% больше повреждений эмали, а также на 13% больше клиновидных дефектов.

Было проведено и второе исследование, где первую группу разделили на специальности. В итоге оказалось, что самое большое количество проблем в полости рта встречается у технических работников телевидения и сотовых операторов, а также на тех производствах, где используются электрические индукционные установки.

Однако здесь помимо электромагнитного излучения на этих сотрудников также очень сильно влияет неправильное питание, связанное с графиком работы, а также недостаточная физическая активность из-за постоянного сидения в кресле.

Поэтому если вы работаете в сфере, где вся деятельность тесно связана с электромагнитным излучением, вам надо обязательно соблюдать гигиену труда, двигаться в течение рабочего дня, а также следить за своими зубами.

Кроме того, используйте здоровые перекусы. Например, нарезка овощей, горсть орехов и другие полезные продукты. Не забывайте следить также за осанкой, так как она тоже оказывает влияние на ротовую полость.

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