Существовали всегда в атмосфере: трибьют рок-группы Queen исполнил культовые хиты

Коллективу важно передать ту атмосферу, которая присутствует на настоящем стадионном рок-концерте.

Трибьют рок-группы Queen — One vision — вдохнул новую жизнь в культовые хиты известного британского коллектива. Легендарные композиции были исполнены на сцене клуба «Артист Hall».

В трибьют-проекте Queen пять участников: вокалист Александр Огородников, клавишник Алексей Данилов, бас-гитарист Роман Кирюхин, соло-гитарист Андрей Платонов, а также барабанщик Тимофей Москалев. По словам последнего, уникальность их коллектива состоит в том, что они особое внимание уделяют музыкальной составляющей. Им важно передать ту обстановку и атмосферу, которая присутствует на настоящем стадионном рок-концерте. Все композиции участники исполняют вживую, также музыканты используют оригинальные партии Queen, ни в коем случае не упрощая себе задачу, а, наоборот, воссоздавая дух легендарной британской рок-группы.

«Есть грустный опыт, к сожалению, предыдущих трибьютов, когда с музыки акцент сдвигался больше на внешнюю составляющую: наклеивали усы, пытались пародировать какие-то движения, а музыку отодвигали на задний план. И у нас была идея все-таки пойти по другому пути», — рассказывает барабанщик Тимофей Москалев.

Солист Александр Огородников признался, что его любимой композицией Queen является песня Who Wants to Live Forever (Кто хочет жить вечно), потому что ее, как певец иронически подмечает, тяжелее всего получается исполнять. А клавишник Алексей Данилов поделился, что его любовь к британской рок-группе родилась в тот момент, когда он в возрасте 16 лет увидел клип на легендарный хит The Show Must Go On (Шоу должно продолжаться). Музыканту даже посчастливилось несколько раз побывать на концертах Queen. Алексей Данилов отметил то непередаваемое ощущение, когда долгое время слушаешь любимые композиции и вдруг у тебя получается вживую увидеть их создателей — обычных людей, которым удалось написать то, что останется в музыкальном мире навсегда.

«У меня, например, иногда такое бывает ощущение, что эти песни просто существовали всегда в атмосфере, в воздухе, и просто нашлись люди, которым было дано их из этой атмосферы достать и отдать всем людям. Как будто не было такого времени, когда этих песен не существовало», — поделился своими мыслями клавишник.

