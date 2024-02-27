Баснословная сумма: резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукцион

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукцион

Баснословная сумма: резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукцион

Фото: www.globallookpress.com / Dick Darrell

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сейчас дом певца принадлежит его подруге, которой он завещал большую часть своего состояния.

Подруга и наследница большей части состояния солиста группы Queen Фредди Меркьюри Мэри Остин решила выставить на аукцион резиденцию певца. Любой желающий может приобрести дом, стартовая цена — 35 миллионов евро.

Bloomberg пишет, что Остин достаточно давно думала о продаже резиденции, а окончательно решила распрощаться с имуществом после того, как на аукционе Sotheby’s в сентябре прошлого года было собрано 50 миллионов долларов от продажи личных вещей Меркьюри.

Тогда часть средств передали в The Mercury Phoenix Trust — благотворительный фонд, созданный после смерти музыканта — и Фонд борьбы со СПИДом Элтона Джона.

Например, был реализован рояль, на котором Меркьюри написал «Богемскую рапсодию». Новый владелец заплатил за инструмент 2,2 миллиона долларов.

С молотка ушел и жилет певца с портретами его шести котов. За него отдали 174 тысячи долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем был уникален голос Фредди Меркьюри.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:09
Это настоящая бомба: что удалось выяснить о тайных базах ЦРУ на Украине
1:54
Участников СВО освободят от уплаты процентов по кредитам
1:37
Умер актер из сериала «Звездный путь» Чарльз Диркоп
1:36
Баснословная сумма: резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукцион
1:31
Вырастили нос на руке: хирурги собрали лицо мужчины по кусочкам
1:29
Болезнь свела его в могилу: умер звезда сериала «Сверхъестественное»

Сейчас читают

Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
Актера Канахина* заочно приговорили к пожизненному заключению за госизмену
Умер Лорд Джейкоб Ротшильд
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок