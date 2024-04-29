«Все смешалось в Белом доме»: Захарову возмутил призыв США к переговорам по Уставу ООН

Российский дипломат напомнила, что именно Москва первой продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Запад ждет от России согласия на переговоры по окончанию боевых действий на Украине «в соответствии с уставом ООН».

По словам российского дипломата, «складывается ощущение зазеркалья, в котором находятся американские политики». Захарова напомнила, что Россия первой продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности и их закрепление в виде резолюции Совбеза ООН. Кроме того, Москва подтвердила готовность к конструктивным переговорам в 2022 году.

«Блинкен же, видимо, забыл, что именно США заставили Зеленского запретить Украине вести переговоры с Россией. Также госсекретарь запамятовал маниакальное стремление США заменить международное право неким „миропорядком, основанном на правилах“, которые никто не видел. Не хочет он вспоминать и о том, что именно союзники США — Франция и Германия — будучи членами Нормандского формата, намеренно проигнорировали международно-правовое решение Украинского кризиса. Признание об этом прозвучало из уст Меркель и Олланда», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель МИД РФ также напомнила Блинкену его собственное предложение о переговорах по Украине на основе не международного права, а некой «формулы Зеленского».

«Все смешалось в Доме Белом», — иронично резюмировала Захарова.

Глава американского Госдепа на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде выразил надежду на то, что Россия согласится участвовать в переговорах по украинскому кризису в соответствии с международным правом.

По словам Блинкена, от России ждут «демонстрации готовности к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН».

При этом Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла о готовности к переговорам, указывая на то, что именно Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО Владимир Путин сообщил 22 февраля 2024 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Мария Захарова отреагировала на задержание автобуса с гражданами Молдавии на литовской границе.