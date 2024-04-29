Названо место и время прощания с заслуженной артисткой РСФСР Зоей Зелинской

Прощание с Зоей Зелинской состоится 1 мая в Театре сатиры
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Известно, что после гражданской панихиды ее тело будет захоронено на Троекуровском кладбище.
Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Зоей Зелинской состоится 1 мая. Об этом рассказал ее сын Сергей Леднев.
«Прощание будет в Театре сатиры, похороны будут на Троекуровском кладбище. Отпевание будет в переделкинской церкви. Это все будет 1 мая», — сообщил он в беседе с ТАСС.
Причиной смерти актрисы театра и кино стал инсульт. Врачи боролись за ее жизнь в реанимации, однако спасти ее не удалось, добавил собеседник агентства.
Зоя Зелинская известна российскому зрителю по ролям в таких картинах как: «Карнавальная ночь», «Дом, где разбиваются сердца», «На углу у Патриарших» и других. Она была дважды замужем. Ее первым супругом стал режиссер Георгий Зелинский. Их брак продлился десять лет. Во время второго замужества — с журналистом Валерием Ледневым — она родила сына Сергея.
Ушла из жизни Зоя Зелинская на 95-м году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходило с Моргуновой незадолго до смерти. Окончательно ее могла сломить смерть единственного сына Максима четыре года назад.
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