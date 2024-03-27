Собянин встретился с новоселами — участниками программы реновации в Кузьминках

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 12 0

Почти половина жителей района Кузьминки переедут в новые квартиры по программе реновации.

Собянин встретился с новоселами — участниками программы реновации в Кузьминках

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с жителями района Кузьминки, которые переезжают в современный жилой комплекс. Его построили по программе реновации. Почти 360 квартир с улучшенной отделкой, подземный паркинг, а скоро откроются и детские площадки.

«Кузьминки — вообще такой плотный достаточно район сам по себе. У вас замечательный парк Кузьминки, давно просили, чтобы его сделали более качественно. С этого года приступаем к этой работе и в несколько этапов сделаем первоклассный городской парк», — отметил Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль «Город неравнодушных».

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