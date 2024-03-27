Собянин: Рядом с деревней Троицкое в ТиНАО построят крупный пищевой кластер

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

По договору аренды инвестор должен завершить строительство в течение пяти лет.

Собянин: Рядом с деревней Троицкое в ТиНАО построят крупный пищевой кластер

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Рядом с деревней Троицкое в ТиНАО появится крупный производственный комплекс. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Там планируется выпускать хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия, напитки, консервы и многое другое. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил участок площадью 23,5 гектара всего за рубль в год», — написал глава города в Telegram-канале.

По договору аренды инвестор должен завершить строительство в течение пяти лет. На пищевых предприятиях смогут работать три тысячи человек.

Это уже 29-й инвестор, которому город выделил землю по льготной ставке в рамках МаИП. Такой статус для своих проектов могут получить инвесторы, которые модернизируют или возводят новые производства, инновационные центры, объекты здравоохранения, транспортной инфраструктуры, спорта и другое.

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