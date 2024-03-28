Украинские СМИ заявили о взрыве в Одессе

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Евгения Романова
Евгения Романова 81 0

«Общественное»: взрыв прогремел в Одессе

Украинские СМИ заявили о взрыве в Одессе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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В двух регионах Незалежной звучит тревога. При этом от Минобороны России официальной информации не поступало.

Взрыв прогремел в Одессе. Об этом утром в четверг, 28 марта, передает украинское издание «Общественное».

Подробности происшествия не приводятся. Также известно, что местные власти пока не комментировали данную ситуацию.

В Одесской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.

Минобороны России официально о возможных ударах не сообщало.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывы прогремели в украинском Николаеве. Информацию распространили местные паблики.

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